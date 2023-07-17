Викрито раніше судимого шахрая, який видурив у львів’янки значну суму коштів

Як встановили правоохоронці, 88-річна пенсіонерка передала незнайомцю, який представився товаришем її сина, 6,5 тисяч гривень нібито для проведення термінової операції її внучці, яка проживає в іншому місті.

Невідомий чоловік зустрів бабусю на вулиці, представився товаришем її сина та повідомив, що її внучці необхідні кошти для проведення термінової операції. Пенсіонерка повірила у цю вигадану історію і передала незнайомцю грошові кошти у сумі 6,5 тисяч гривень. Під час розмови жінка сама повідомила шахраю, який ставив їй «правильні» запитання, інформацію, яку він використав для того щоб ввести її в оману.

Проте, невдовзі жінка зателефонувала до сина, який проживає у Тернополі та з’ясувала, що проведення операції для внучки не планується і насправді вона стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №2, а також оперативники Управління карного розшуку та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника – 33-річного жителя міста Краматорська, який тимчасово мешкає у Львові і раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області