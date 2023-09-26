Викрито російського інформатора, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру на кордоні з РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Чернігівщині інформатора спецслужб рф, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру у прикордонних районах області.

Насамперед ворога цікавила інформація про місця розташування блокпостів, чисельність особового складу, наявність військової техніки ЗСУ та будівництво на території регіону об’єктів військової авіації.

Також зловмисник «малював» для агресора схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони.

Крім того, фігурант, за завданням ворожих спецслужб, збирав інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури обласного центру.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних атак по регіону.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його за місцем проживання. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

За даними слідства, ворожим інформатором є місцевий житель, який на період окупації частини регіону потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди.

У травні цього року на чоловіка дистанційно вийшов представник спецслужб рф і запропонував йому співпрацю у війні проти України.

Згодом російський інформатор приступив до виконання ворожих завдань, про що «звітував» агресору в анонімному чаті. Щоб приховати злочинну діяльність, він одразу видаляв усі повідомлення після кожного «сеансу» зв’язку з окупантами.

Однак, це не допомогло – співробітники СБУ зібрали на фігуранта обґрунтовану доказову базу і повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України