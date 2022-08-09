Викрито шахрая, який через фіктивний обмінник ошукав киянку на понад мільйон гривень

26-річний правопорушник облаштував у орендованому приміщенні обмінний пункт та привласнив собі 30 000 доларів США «клієнтки». Упродовж кількох годин зловмисника розшукали та затримали оперативники, а слідчі повідомили йому про підозру. Наразі фігурант перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

До поліції Києва на лінію 102 звернулася 43-річна киянка, яка повідомила, що поклала у обмінник валют 30 000 доларів США, однак касир втік та не віддав жінці кошти. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та оперативники для встановлення обставин злочину.

У ході проведення невідкладних слідчих дій поліцейські спільно із працівниками Управління карного розшуку столичного главку викрили та розшукали касира-втікача. Правоохоронці встановили, що зловмисник орендував приміщення, яке облаштував необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют та розмістив оголошення у інтернеті з вигідним курсом.

Привабливою пропозицією зацікавилась місцева мешканка, яка прийшовши до обмінника, поклала у спеціальне віконце гроші у іноземній валюті та стала чекати еквівалентну суму в гривнях. Однак, так нічого і не отримала, а «касир» втік через замасковані двері з приміщення.

Працівники поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучено в нього речові докази. Зловмисник – іноземець, 1996 року народження.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального погодження Оболонської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва