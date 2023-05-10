Викрито шахрая, який виманював гроші в родин зниклих бійців ЗСУ

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру громадянину, який шахрайським шляхом заволодівав коштами родичів зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 28-річний уродженець Сумської області вишукував у соцмережі публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок зі своїми рідними.

Представляючись офіцером ЗСУ, волонтером або товаришем по службі, він повідомляв рідним та близьким зниклих військовослужбовців про те, що йому відомо їх місцезнаходження. Здебільшого, місцем перебування зниклих воїнів він називав м. Бахмут та м. Кремінну, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками.

Використовуючи уразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них, тощо.

Отримавши гроші, шахрай припиняв із потерпілими зв’язок, а інколи навіть ображав останніх, вказуючи на їх довірливість.

Таким чином фігурант ошукав щонайменше шестеро громадян, а свої «послуги» оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень.

На теперішній час слідчі (розшукові) дії тривають, встановлюються всі постраждалі особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Дарницького УП ГУ НП в. Києві у взаємодії з Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.

Київська міська прокуратура