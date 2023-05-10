Викрито шахрая, який виманював гроші в родин зниклих бійців ЗСУ

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Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру громадянину, який шахрайським шляхом заволодівав коштами родичів зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 28-річний уродженець Сумської області вишукував у соцмережі публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок зі своїми рідними.

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Представляючись офіцером ЗСУ, волонтером або товаришем по службі, він повідомляв рідним та близьким зниклих військовослужбовців про те, що йому відомо їх місцезнаходження. Здебільшого, місцем перебування зниклих воїнів він називав м. Бахмут та м. Кремінну, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками.

Возможно, это изображение текст «вссти в контакты заблокировать нема особо медикаментв, a везти HIXTO не наважуеться так як тяжкий дуже 02:55 я зараз y львв везу хлопцив поранених. вам куди нада 02:55 я военний замполит. если нужна помощ... так ви зам полит чи коминдир? 02:58 звяжиться зi мною я командир. ? 02:58 замполит це ε командир. тльки по безвсти пропавших 02:59 пропущенный звонок 03:03»

Використовуючи уразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них, тощо.

Возможно, это изображение текст «в контакты заблокировать вяжиться 3Ỉ мною я командир. 02:44 як можна до вас звертатися? Bi 02:45 A фамилю можна ? 02:46 це сторинка сина. 02:47 ви командир бригади чоловка чи ншой бригади 02:47 яна он ранен под креминной. c 11_12 чи... як BİH поранений, що в нього ? 02:48 осколки голова тло побите. гематоми. зараз перемотаний, в лкарню неможуть доправить, 02:49 вивозить нада срочно, BİH дуже тяжко поранений 02:50 A де ваші медики польов ? як це не можуть доправить? де перша медична допомога пропущенный звонок 02:52»

Возможно, это изображение текст «23:320100 да OH ранен где он что нибудь известно 0 нем??? нам пришло письмо что oH безвести пропал OH и еще два человека обгорел онобгорел75% 75% 75 мой номер я командир можно набрать сейчас?»

Отримавши гроші, шахрай припиняв із потерпілими зв’язок, а інколи навіть ображав останніх, вказуючи на їх довірливість.

Таким чином фігурант ошукав щонайменше шестеро громадян, а свої «послуги» оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень.

На теперішній час слідчі (розшукові) дії тривають, встановлюються всі постраждалі особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Дарницького УП ГУ НП в. Києві у взаємодії з Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.

Київська міська прокуратура

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