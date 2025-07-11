Викрито шахраїв, які ошукали родини військових, що зникли безвісти чи потрапили в полон на суму понад ₴4 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному чоловіку у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому групою осіб у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану (ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України) та 39-річній жінці у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому групою осіб у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану ( ч. 5 ст. 27, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані розробили детальний план, згідно якого під приводом надання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, які зникли безвісти або потрапили в полон, виманювали гроші в їх родичів.

За допомогою закритого Telegram-каналу чоловік повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ та обіцяв включення їх до списків на обмін військовополонених. За неправдиву інформацію шахраї отримували грошові кошти на карткові рахунки, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Внаслідок незаконних дій підозрюваних завдано матеріальну шкоду потерпілим на суму понад 4 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУГУ НП в Київській області за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура