Викрито схему незаконного продажу вітамінів і БАДів, виготовлених на території країни-агресора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито незаконну схему реалізації на території України вітамінів, біологічно активних та харчових добавок, домішок, виготовлених у Російській Федерації. Товари не були сертифіковані в Україні, а грошові кошти від їх реалізації конвертувалися у російські рублі і перераховувалися на рахунки суб’єктів господарювання країни-агресора.

За даними слідства, громадяни РФ організували створення та функціонування в Україні суб’єктів господарювання, службові особи яких здійснювали виключно номінальну функцію і повністю перебували під контролем і підзвітні громадянам РФ. Їх метою було акумулювання прибутку, логістичного розподілення товару та іншої операційної діяльності в Україні. Усі рішення з приводу закупівлі товару, його реалізації, підтвердження якості, отримання оплати, а також оплати праці працівників приймалися безпосередньо РФ представниками підприємства-виробника.

У ході обшуків за місцем зберігання та реалізації продукції, у місцях проживання причетних до незаконної схеми осіб виявлено та вилучено продукцію вартістю понад 10 млн грн з відповідним маркуванням, що підтверджує їх виробництво на території РФ, чорнову та бухгалтерську документацію, грошові кошти отримані від незаконної реалізації продукції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України) здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора