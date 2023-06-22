Викрито схему незаконного виготовлення документів про непридатність до військової служби за $7,5 тис.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками організував переправлення чоловіків через кордон в умовах воєнного стану.

За 7500 доларів США вони виготовляли пакет документів, що дозволяв особам безперешкодно перетинати держкордон. Чоловік забезпечував «клієнтів» тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою військово-лікарської комісії з недостовірною інформацією про непридатність до військової служби.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини оговореної суми та передачі виготовлених документів.

За результатами 8 санкціонованих обшуків вилучено майже 5 тис. доларів США, мобільні телефони та документацію.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеного злочину.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, працівниками міграційної поліції Київщини та ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура