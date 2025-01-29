Викрито схему незаконного звільнення та виїзду військових за кордон

24-річний ексвійськовий разом із 49-річним батьком-адвокатом підшукували військовослужбовців, які мали бажання звільнитися зі служби, або виїхати за кордон, і пропонували їм свої «послуги». Далі – оформлювали їм фіктивні медичні документи та пропонували здійснити незаконне переправлення.

Під час отримання €7000 в Чернівцях одного зі зловмисників затримала міжвідомча група, до якої входили ДБР та оперативники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ.

В ході проведення слідчих дій також вилучили $7500, €1450 і 90 000 грн. Організатора схеми взято під варту, триває встановлення всіх причетних.

Державна прикордонна служба України