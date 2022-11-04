Викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу, на суму понад ₴1,6 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора громадянину України повідомлено про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему продажу автомобілів, ввезених на територію України у вигляді гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.

З цією метою у месенджері Telegram та на сайті OLX він створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів.

За результатами санкціонованих обшуків приміщень автосалону, які він використовував для продажу, вилучено сім позашляховиків, а також документацію, яка свідчить про їх ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.

Загальна вартість вилучених автомобілів складає понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора