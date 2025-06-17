Викрито схему розкрадання бюджетних мільйонів на закупівлі харчів для військових (відео, аудіо)

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міністерства оборони України викрили злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України.

Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів. Останні офіційно працевлаштували на ці підприємства працівників та орендували необхідні складські приміщення, холодильники та транспортні засоби.

Одесит, своєю чергою, забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони України із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти. Підприємства оформлювали видаткові накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні накладні, що підтверджували фактичну кількість постачання, знищували. На підставі підроблених документів фірми отримували оплату з державного бюджету.

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу – розподіляли між собою.

Встановлені в результаті такої діяльності «підприємців» збитки сстановлять майже 6 млн. грн.

Працівники ДБР задокументували всі етапи протиправної діяльності та затримали всіх учасників злочинної організації.

Наразі організатору та іншим восьми учасникам схеми повідомлено про підозру:

за статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В умовах воєнного стану будь-які махінації з продуктами харчування для ЗСУ є не лише економічним злочином проти держави, а й фактичною диверсією проти української армії. Неналежне харчування військовослужбовців підриває їхню боєздатність, здоров’я та моральний дух.

ДБР робить усе можливе, щоб притягнути винних до відповідальності та гарантувати справедливість.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Державне бюро розслідувань