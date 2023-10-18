Викрито схему ухилення від сплати податків холдингом, до якого входять понад 50 ресторанів та торгових точок

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять понад 50 ресторанів та торгових точок по всій території України.

За даними слідства, службовці окремого холдингу, діючи за попередньою змовою з невстановленими наразі особами, впровадили злочинну схему ухилення від сплати податків.

Відповідно до неї біля 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

Задля виплати неофіційної заробітної плати кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів.

Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику через платіжні термінали, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку».

У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство, та ПДФО. Внаслідок таких дій бюджету спричинено багатомільйонні збитки.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких, отримано відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Під час санкціонованих обшуків детективами БЕБ України у приміщенні головного офісу холдингу виявлено службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, необліковану готівку, чорнові записи, печатки суб’єктів господарської діяльності.

Досудове розслідування триває та здійснюється БЕБ. Вживаються заходи із встановлення розмірів спричинених збитків та осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора