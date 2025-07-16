Викрито схему ухилення від сплати податків на ₴30 млн, отриманих від держави

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, у межах кримінального провадження, детективами Бюро економічної безпеки України викрито схему ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн.

За даними слідства, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало постачання обладнання та матеріалів для забезпечення водопостачання на Донеччині, ухилилися від сплати податків шляхом використання фіктивного податкового кредиту під час фінансово-господарських операцій.

Указані поставки здійснювались у період воєнного стану з метою забезпечення життєдіяльності цивільного населення Донбасу. Водночас, отримані від державного бюджету кошти у сумі понад 30 млн грн не були повністю оподатковані.

На підставі зібраних доказів, прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили директору товариства про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.

За клопотанням сторони обвинувачення, слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Досудове розслідування детективів БЕБ України триває. Прокуратурою вживаються заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Офіс Генерального прокурора