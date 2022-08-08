Викрито схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги майже на ₴72 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого 2022 року вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини.

У подальшому у месенджері «Telegram» створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій.

Підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн.

Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені підозрювані організували ввезення в Україну товарів військового призначення.

В подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків приміщень, які вони використовували, вилучено товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,3 млн грн в еквіваленті.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора