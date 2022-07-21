Викрито схему виїзду осіб призовного віку до Польщі під приводом навчання за 1 600 євро

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито 34-річного мешканця Київської області, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами кримінального провадження, чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі документів про нібито навчання у вищих навчальних закладах Республіки Польща.

Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 1 600 євро з людини.

Зокрема, за такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього 800 доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Печерського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників управління контррозвідки ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура