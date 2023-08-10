Викрито схему заволодіння державною землею та квартирами житлового фонду ДСНС: підозрюють високопосадовця ДСНС Київщини

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області, який організував схему з відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю.

Встановлено, що чиновник розробив та реалізував незаконну схему, яка дозволила вивести земельну ділянку, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус «державної землі», в комунальну власність.

У подальшому це дало змогу службовій особі укласти інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-ти поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.

Оборудка була реалізована в обхід процедури, передбаченої Земельним Кодексом України, та без відповідного погодження Кабінетом Міністрів України.

У 2023 році, після реалізації останнього етапу незаконної схеми, її організатор та інші службові особи Головного управління ДСНС України в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою.

Розподіл житла проведено виключно в інтересах зловмисників і без врахування першочергових потреб сімей працівників ДСНС, що постраждали від російської окупації чи втратили годувальників.

На цей час встановлюється повне коло причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Високопосадовець ДСНС підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, тобто в умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

ДБР