Викрито схему звільнення військовослужбовців зі служби через оформлення сфальсифікованих довідок по догляду за родичами

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру працівниці медичного закладу, колишньому військовослужбовцю та 18 військовослужбовцям.

Двом організаторам інкримінують підроблення документів пособництво в ухиленні від військової служби та підроблення документів (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України).

12 мобілізованим військовослужбовцям інкримінують ухилення від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Ще 6 військовослужбовцям замах в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 2 ст. 15 ч. 4. ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, колишній військовослужбовець, вступив у змову з дружиною – співробітником Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».

За 80 тис. грн вони оформлювали бійцям сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності близьких родичів, які потребують догляду, що є підставою для звільнення з військової служби.

Встановлено, що послугами організованої злочинної групи скористалось щонайменше 18 мобілізованих військовослужбовців.

Дванадцять з них вже було звільнено з військової служби з отриманням передбачених законодавством виплат на загальну суму близько 500 тис. грн. Ще 6 військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

П’ять військовослужбовців, незаконно звільнених зі служби, вже виявили бажання відшкодувати завдані державі збитки та повернутися на військову службу.

Продовжать службу й ті, хто подав фальшиві довідки для звільнення.

Зловмисники встигли надрукували близько 100 сфальсифікованих довідок, на підставі яких здійснюється звільнення з військової служби. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів такі підробки вилучено.

Також виявлено понад 40 підроблених печаток, штампів різних медичних установ.

Досудове розслідування здійснюється третій слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводу ДВКР СБУ.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону