Викрито ще 3-х ворожих агітаторів: серед них – провокатор УПЦ (МП), який сподівався отримати російський паспорт

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще трьох інтернет-агітаторів країни-агресора на Київщині та Харківщині.

Зловмисники називали збройну агресію рф «внутрішнім громадянським конфліктом» в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів їхні поплічники використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах.

Там вони публікували «авторський» деструктивний контент або репостили антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських «топових» пропагандистів.

Так, у Києві:

викрито 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври.

Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців. Встановлено, що ворожу агітацію фігурантка «розганяла» через власні сторінки у Фейсбуку і Телеграм із загальною аудиторією майже 5 тис. підписників.

На Київщині:

задокументовано протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи кремля про «єдину московську церкву» в Україні і тим самим намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в столичному регіоні.

Для розповсюдження провокативних дописів він адміністрував власні сторінки у Фейсбуку, Телеграм та Вайбері, а також у заборонених «Одноклассниках» і «Вконтакте» із загальною аудиторією 5 тис. користувачів.

Також на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисник написав заяву до «управління президента росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій» на отримання громадянства країни-агресора.

У Харкові:

заблоковано злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі».

Наразі за двома фактами, викритими у столичному регіоні, матеріали скеровано до суду, за іншим – триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Харківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України