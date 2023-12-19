Викрито ще 3-х ворожих агітаторів: серед них – провокатор УПЦ (МП), який сподівався отримати російський паспорт
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще трьох інтернет-агітаторів країни-агресора на Київщині та Харківщині.
Зловмисники називали збройну агресію рф «внутрішнім громадянським конфліктом» в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.
Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів їхні поплічники використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах.
Там вони публікували «авторський» деструктивний контент або репостили антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських «топових» пропагандистів.
Так, у Києві:
викрито 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври.
Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців. Встановлено, що ворожу агітацію фігурантка «розганяла» через власні сторінки у Фейсбуку і Телеграм із загальною аудиторією майже 5 тис. підписників.
На Київщині:
задокументовано протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи кремля про «єдину московську церкву» в Україні і тим самим намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в столичному регіоні.
Для розповсюдження провокативних дописів він адміністрував власні сторінки у Фейсбуку, Телеграм та Вайбері, а також у заборонених «Одноклассниках» і «Вконтакте» із загальною аудиторією 5 тис. користувачів.
Також на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисник написав заяву до «управління президента росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій» на отримання громадянства країни-агресора.
У Харкові:
заблоковано злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні.
Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі».
Наразі за двома фактами, викритими у столичному регіоні, матеріали скеровано до суду, за іншим – триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Харківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.