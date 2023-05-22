Викрито ще чотирьох колаборантів, які спокусилися на «керівні» посади в так званій «лнр»

За процесуального керівництва Сватівської, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру чотирьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф жителі Луганщини зайняли проросійську позицію та залишилися на окупованій території регіону.

Так, у квітні 2022 року двоє мешканців Сватівського району добровільно обійняли посади так званих «начальників відділів із забезпечення життєдіяльності с. Лизине та с. Гончарівка».

Ще двоє місцевих жителів восени 2022 року очолили так звані «відділи забезпечення життєдіяльності» в окупаційних адміністраціях у Старобільському та Щастинському районах.

Підозрювані працюють у незаконно створених «владних структурах» та сприяють утвердженню режиму окупації на захоплених територіях.

Досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської, Старобільської

та Щастинської окружних прокуратур)