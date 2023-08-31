Викрито ще двох мешканців Харківщини, які підтримували збройну агресію РФ проти України

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області двом чоловікам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці Харківщини викрили ще двох шанувальників «русского освобождения». Ними виявились 46-річний та 44-річний мешканці м. Вовчанськ.

За даними дізнання, торік, у березні під час отримання гуманітарної допомоги від рф в окупованому на той час Вовчанську, вони публічно підтримували дії держави-агресорки. Колаборанти також додавали, що чекають на повну окупацію України.

Дізнання — ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура