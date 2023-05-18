Викрито ще двох мешканців Луганщини, які служать у «силових структурах» «лнр»

За процесуального керівництва Старобільської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом громадянам України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Підгорівка Старобільського району, експравоохоронець, після повномасштабного російського вторгнення співпрацювати з представниками так званої «лнр». Підозрюваний добровільно обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі – «прокуратурі Старобільського району лнр».

Інший колаборант – луганчанин, колишній працівник Жовтневого та Артемівського районних відділів МВС України в Луганській області. Раніше йому інкримінувалась участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). У 2015 – 2016 роках обіймав керівні посади в так званому «міністерстві внутрішніх справ «лнр».

У січні 2023 року окупанти призначили його «начальником відділу міністерства внутрішніх справ росії «сєвєродонецький».

Під час роботи у незаконних правоохоронних органах підозрювані виконують рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором території Луганської області.

За протиправні дії фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської прокуратури

(за матеріалами Старобільської

та Сєвєродонецької окружних прокуратур)