Викрито ще одного колаборанта, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час незаконного вторгнення збройних сил рф на територію Куп’янського району місцевий мешканець добровільно вирішив співпрацювати з окупантами. Наприкінці червня 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника отдела (сельского) Петропавловского территориального отдела ВГА Купянского района».

Колаборант приймав у мешканців с. Берестове і с. Піщане документи для подальшого оформлення так званої «матеріальної допомоги» від рф, відповідав за надання послуг адміністративного характеру, збирав персональні відомості інших жителів, а також контролював стан благоустрою у зазначених населених пунктах. Підозрюваний також брав участь у нарадах окупаційної адміністрації і виконував рішення та вказівки своїх безпосередніх керівників.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області сумісно з Головним оперативно-розшуковим відділом «Луганськ» 11 прикордонного загону.

Харківська обласна прокуратура