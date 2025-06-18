Викрито ще одного «крота» серед військових, який наводив російські удари по Силах оборони

Контррозвідники Служби безпеки та співробітники Державного бюро розслідувань за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили ще одного військовослужбовця, який працював на російські спецслужби.

За матеріалами справи, фігурант наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Серед іншого, агент ділився з ворогом інформацією про особовий склад свого підрозділу, координатами розташування його об’єктів і техніки.

Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження.

СБУ і ДБР затримали «крота» і в результаті обшуків знайшли докази його співпраці з рф.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Служба безпеки України