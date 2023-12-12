Викрито ще одну колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 35-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час тимчасової окупації російськими військами смт Великий Бурлук місцева мешканка пішла на співпрацю з російськими загарбниками. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала головним спеціалістом одного з відділів Управління освіти, культури та спорту Великобурлуцької селищної ради.

У серпні минулого року підозрювана добровільно погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації та обійняла посаду «и. о. специалиста» у новоствореному відділі освіти так званої «Военно-гражданской администрации Купянского района».

На цій посаді колаборантка зокрема встигла скласти план енергоносіїв для шкіл на рік, однак повноваження виконувала недовго — лише до моменту деокупації у вересні минулого року.

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура