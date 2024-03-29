Викрито ще одну пристосуванку, яка очолила відділ у пенсійному фонді, створеному окупантами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 36-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янщини мешканка с. Подоли «подружилась» з окупантами і добровільно вирішила працювати на ворога. У серпні 2022 року жінка стала «начальником отдела выплаты пенсий, отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».

Колаборантка займалась підготовкою матеріалів про призначення, нарахування та перерахунок пенсій, відповідала за оформлення пенсійних справ, а також формування та підписання реєстру відомостей про отримання матеріальної допомоги пенсіонерами.

Після деокупації пристосуванка змогла втекти і наразі переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура