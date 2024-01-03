Викрито ще шістьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом під час окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру шістьом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Прокурори спільно зі співробітниками інших правоохоронних органів продовжують ефективну роботу з викриття пристосуванців, які співпрацювали з ворогом під час окупації Куп’янського району. Встановлено ще шістьох осіб, які добровільно працевлаштувались до так званої «Временной гражданской администрации Купянского района Харковской области».

Дізнанням встановлено, що дві колаборантки — мешканки м. Куп’янськ та ще одна — жителька смт Куп’янськ-Вузловий. Утрьох вони влаштувались на роботу до псевдооргану влади у червні 2022 року. 60-річна та 52-річна пристосуванки обійняли однойменну посаду «и. о. специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики». Вони здійснювали прийом громадян і займались оформленням документів для видачі так званої «гумдопомоги» від рф місцевим мешканцям.

Інша жінка, якій 55 років, стала «и. о. главного специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела». Колаборантка зокрема відповідала за зв’язки з громадськістю та підбирала місця для встановлення флагштоків з російським триколором.

Ще один підозрюваний — 57-річний мешканець с. Петропавлівка Куп’янського району. Чоловік у тому ж червні 2022 року став «и. о. старшего инспектора — дежурного отдела административно-хозяйственного обеспечения Петропавловского территориального отдела». Колаборант вів облік відвідувачів, записуючи дані у відповідні журнали.

Також серед викритих осіб — дві мешканки смт Ківшарівка. Так, 39-річну жінку в липні 2022 року було призначено на посаду «и. о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры». Пристосуванка надавала консультації стосовно земельних питань, розглядала скарги і готувала проєкти рішень сесії з відповідних питань.

62-річна жінка у свою чергу стала «и. о. специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики». Вона відповідала за складання та узагальнення списків громадян, яким видавалась так звана «гуманітарна допомога» від держави-агресорки.

Наразі усі шестеро підозрюваних переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Харківська обласна прокуратура