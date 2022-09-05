Викрито та повідомлено про підозру письменнику з окупованої Горлівки, який виправдовував дії російських агресорів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом поширенння матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 47-річний письменник з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.

У березні, під час інтерв‘ю для російського каналу, літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує.

Проросійського пропагандиста було викрито у Харкові та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура