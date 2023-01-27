Викрито трьох колаборантів, які працювали у псевдоправоохоронному органі в м. Ізюм
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям м. Ізюм за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу — «Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области».
Колаборанти обійняли однойменну посаду та стали так званими «оперуповноваженими карного розшуку».
Підозрювані приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали протоколи оглядів місць подій.
Наразі всі троє «поліцейських» перебувають під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратура