Викрито трьох колаборантів, які працювали у псевдоправоохоронному органі в м. Ізюм

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям м. Ізюм за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу — «Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области».

Колаборанти обійняли однойменну посаду та стали так званими «оперуповноваженими карного розшуку».

Підозрювані приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали протоколи оглядів місць подій.

Наразі всі троє «поліцейських» перебувають під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура