Викрито учасників злочинної організації, які відібрали 16 квартир у киян

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито 13 учасників злочинної оборудки, які привласнювали нерухоме майно киян. Серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні-спадкоємці померлих боржників.

В залежності від участі їм інкриміновано порушення недоторканості житла, шахрайство, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх використання, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 162, ст. 190, ст. 191, ст. 209, ст. 255, ст. 358, ст. 361, ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, протиправну діяльність налагодили учасники злочинної організації та їхні спільники. Серед них – адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та цивільні особи.

Свого часу потерпілі брали у банку іпотечні кредити, предметом яких були квартири у Києві. Під час ліквідації фінансових установ спеціально створене учасниками незаконної оборудки комерційне підприємство викупило залишки за кредитними договорами, не сповістивши позичальників про зміну іпотекодержателя, графіки та строки погашення кредитів.

Надалі учасники злочинної організації задля створення підстав стягнення предмету іпотеки підробили документи від імені банківських установ та поштових відділень щодо інформування про набуття права вимоги та свої наміри здійснити реалізацію житла. Також підробляли звіти про оцінку квартир, а їх вартість умисно занижували.

Ці документи використали під час укладання угод купівлі-продажу іпотечного майна між собою. У такий спосіб переоформили квартири на своїх близьких родичів.

Після цього представники силового блоку злочинної організації виселяли потерпілих з їхніх квартир, у тому числі шляхом застосування фізичної сили. Виселення проводилося на підставі нібито продажу житла попри відсутність відповідного судового рішення.

Протягом 2017-2023 років злочинна організація заволоділа щонайменше 16 квартирами киян. Заподіяна шкода у кримінальному провадженні складає майже 40 млн грн.

Наразі учасникам злочинної організації та їхнім спільникам повідомлено про підозру.

Керівнику та одному з учасників злочинної організації обрано запобіжний захід – тримання під вартою, решті підозрюваних – заставу і домашній арешт.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора