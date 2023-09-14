Викрито утриманця Одеського СІЗО, який встиг ошукати 9 громадян на продажі неіснуючого товару

Правопорушник потрапив до слідчого ізолятора за обвинуваченням у скоєнні крадіжки. Втім на шлях виправлення він не став і почав шахраювати, пропонуючи людям нові та вживані зовнішні портативні пристрої живлення, яких у наявності не мав.

Протиправну діяльність 32-річного чоловіка викрили працівники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники Державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

Під час слідства поліцейські встановили, що утриманець слідчого ізолятора, використовуючи мобільний телефон, розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж зовнішніх зарядних пристроїв вартістю 500 гривень. Протягом чотирьох днів пропозицією зацікавилися дев’ятеро місцевих жителів. Спілкуючись з ними через мобільний додаток, правопорушник запевнив їх у наявності товару та можливості відправки поштою за умови повної передоплати. Громадяни погодились і перерахували гроші на абонентський номер «продавця», після чого той перестав з ними спілкуватися. Загалом зловмисник отримав від потерпілих 4500 тисячі гривень.

«В ході санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у правопорушника чорнові записи та мобільний телефон із сім-картою, з якого він здійснював протиправні дії. За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – розповів заступник начальника територіального підрозділу поліції підполковник поліції Олег Зощук.

Вкотре закликаємо громадян буди обачними при покупках в інтернет-мережі і не сплачувати гроші за товар наперед.

Одеське районне управління поліції № 1