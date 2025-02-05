Викрито «відеоблогера», який публікував інформацію про переміщення Сил оборони в Херсоні

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру чоловіку у несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань, створених відповідно до законів України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Також йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний – мешканець Херсона, який у грудні 2024 року знімав і публікував на своєму каналі у популярному відеохостингу відео з пересуванням Збройних Сил і правоохоронців.

Фактично оприлюднені ним відеоматеріали мають важливе значення для ворога, оскільки дозволяють ідентифікувати місцевість і завдавати ударів.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора