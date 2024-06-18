Викрито жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу двох військових автівок у столиці (фото)

Мешканка Чернігівщини з сином знайшли «додатковий прибуток» через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для виконання завдання. Вдень вони відслідковували потрібний транспортний засіб, а вночі підпали дві автівки. Родичів затримано одразу після скоєння злочину, їм загрожує до десяти років позбавленні волі.

Злочини із підпалом автівок відбулись упродовж декількох днів на території Шевченківського району столиці. Правоохоронці встановили, що внаслідок умисного підпалу пошкоджено два транспортних засоби, що належать військовим – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero.

Очільник столичної поліції Дмитро Шумейко повідомив, що підозрюваними виявились 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином, які на замовлення російських спецслужб прибули до столиці:

«Вказівку палити автомобілі ЗСУ спільники отримали через телеграм-канал. За це замовник пообіцяв їм грошову винагороду в обмін на підтверджуюче відео про виконане завдання. Для реалізації своїх злочинних намірів родичі прибули до Києва, оселившись в одному з хостелів. Вдень вони відслідковували «потрібні» їм автомобілі, а вночі за допомогою запалювальної суміші вчинили два підпали. За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу жінку, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки дітей та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі оголосили матері та сину про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва