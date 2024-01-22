Викрито жителя Черкащини, який в соцмережах виправдовував російську агресію проти України

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Звенигородщини за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 44-річний місцевий житель одного з сіл Звенигородського району упродовж квітня – червня 2023 року на своїй особистій сторінці в заборонених в Україні соціальних мережах поширював матеріали на підтримку збройної агресії рф проти України, та демонізував українців, вони були зображені як варвари і нелюди.

Також чоловік у листуванні через месенджер «Telegram» поширював матеріали із проросійськими закликами.

Під час обшуку у помешканні підозрюваного, виявлено та вилучено посвідку на тимчасове проживання на території рф на його ім’я та російські рублі.

Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішується питання про накладення арешту на його майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ в Черкаській області.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури