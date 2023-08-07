Викрито злочинну групу, яка хотіла підкупити співробітника СБУ для «кришування» незаконного бізнесу на Полтавщині

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним бізнесом на Полтавщині і намагалася «отримати протекцію» СБУ.

Офіцеру Служби безпеки пропонували хабаря, щоб він «затулив очі» на нелегальний бізнес, однак він відмовився і одразу повідомив про це своєму керівництву.

З того часу Головне управління внутрішньої безпеки СБУ покроково документувало дії ОЗУ, щоб встановити всіх учасників групи.

Зрештою правоохоронці повідомили про підозру п’яти фігурантам.

За матеріалами справи, організована злочинна група займалася незаконною вирубкою лісу у Миргородському районі Полтавської області. Ділки почали протиправну діяльність з осені 2022 року. Щомісячно вони реалізовували понад 30 кубометрів дуба-кругляка за фіктивними документами.

Учасникам ОЗУ інкримінується вчинення злочинів, передбачених за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу)

ч. 1 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)

Досудове слідство завершено. Обвинувальний акт передано до суду.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років без права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Служба безпеки України