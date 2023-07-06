Викрито злочинну групу, яка незаконно переправила до країн ЄС близько 200 військовозобов’язаних чоловіків
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури на території Рівненської області ліквідовано схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
За даними слідства, у період дії воєнного стану двоє директорів фірм, які займаються міжнародними пасажирськими перевезеннями, налагодили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.
Перевізники залучили двох водіїв, які підшуковували громадян призовного віку, що мали намір потрапити до країн Європейського Союзу.
За 600-700 євро з особи учасники групи забезпечували їм внесення відповідних відомостей до системи «Шлях». Надалі як водії зазначених фірм, особи перетинали держкордон.
За попередніми даними, за цією схемою з території України виїхало близько 200 військовозобов’язаних чоловіків. Нині частина з них не повернулася в Україну у визначені строки.
Чотирьом особам повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
До суду скеровані клопотання про застосування їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеного злочину.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet