Викрито злочинну схему девелоперів, які намагались заволодіти нерухомим майном держпідприємства стратегічного значення

Об‘єкт загальною площею тисячу квадратних метрів і вартістю майже чотири мільйони гривень розташований на 4,5 гектара землі в Києві. На його місці фігуранти планували збудувати багатоповерхівки або торгові центри.

Дізнавшись про те, що державне підприємство нещодавно виготовило технічну документацію для реєстрації права власності на цю нерухомість, зловмисники вирішили заволодіти державним майном обманним шляхом.

Для цього організатори залучили співвласника та директора товариства з виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, державного реєстратора, приватних нотаріусів та номінальних власників підконтрольних зловмисникам девелоперських підприємств.

На підставі підроблених документів вони здійснили первинну реєстрацію права власності державного майна на підконтрольне їм фіктивне підприємство. Злочинці планували здійснити ще декілька правочинів, у результаті яких право власності на об’єкт державного майна мало перейти до підконтрольних одному з організаторів бізнес-структур, однак були викриті оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські провели тринадцять обшуків за місцем проживання й роботи фігурантів, в ході яких вилучили цифрові носії з доказами вчинених злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинної схеми: трьом співорганізаторам та їх пособнику — за організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України), організацію розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України), організацію підроблення й використання офіційних документів, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 та 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України), а також виконавцю — колишньому держреєстратору — за зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи та спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального Кодексу України).

Наразі досудове розслідування триває — встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України