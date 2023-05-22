Викрито злочинну схему закупівлі медобладнання з мільйонними збитками державі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито злочинну схему заволодіння державними коштами при закупівлі медобладнання.

За даними слідства, група осіб, використовуючи спрощений режим закупівель, спричинений пандемією Covid-19, організувала схему закупівлі медичного обладнання за державні кошти за завищеними цінами.

До складу цієї групи входили службові особи Департаментів охорони здоров’я 11 облдержадміністрацій і ряду комерційних підприємств, підконтрольних громадянину рф.

Відповідно до договорів, укладених керівником комерційного підприємства зі службовими особами Департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, це підприємство поставило за державні кошти 49 апаратів ультразвукової діагностики на загальну суму 86,7 млн грн, у тому числі 11 апаратів для лікарень Київської області.

Вартість одиниці обладнання коливалася від 1,7 до 1,9 млн грн. При цьому учасники злочину штучно завищили вартість кожного апарату від 600 до 700 тис грн.

Крім того закуплене медобладнання було недоукомплектовано необхідними елементами для можливості збільшення зображення та акумуляторами для забезпечення автономної роботи під час використання.

Збитки спричинені Київській облдержадміністрації становлять 8,5 млн грн. Загальна вартість збитків державі – понад 31,6 млн грн.

Правоохоронцями проведено обшуки на території м. Києва, Київської, Харківської та Полтавської областей за місцем знаходження комерційних підприємств, а також за місцем проживання їх службових осіб, засновників та фактичних керівників. Під час обшуків виявлено фінансово-господарські документи, статутні документи юридичних осіб, задіяних під час вчинення злочину. За місцем проживання фактичного керівника цих юридичних осіб виявлено та вилучено документи, а також паспорти громадянина рф і отримані ним нагороди рф.

Наразі накладено арешт на кошти підприємства, яке здійснювало закупівлю апаратів.

Колишній уповноваженій особі з проведення закупівель у Департаменті охорони здоров’я Київської ОДА повідомлено підозру за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

Після проведення процесуальних заходів буде вирішено питання щодо повідомлення підозр усім причетним до вчинення злочину особам.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпркурора