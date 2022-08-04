Викрито злочинну «схему» завезення авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

Організаторові оборудки повідомили про підозру.

Викрили «схему» незаконного продажу автівок оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Організував злочинну схему місцевий мешканець та долучив до неї раніше засудженого за шахрайство. Другий зловмисник через благодійні організації завозив транспортні засоби з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України. В ході слідства поліцейські встановили, що за такою «схемою» зловмиснику вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням. Однак замість відправки їх на фронт продавав жителям Львівської та інших областей за готівку.

Під час спроби ввезення з ЄС чергових двох авто через пункт пропуску на Львівщині оперативники та слідчі затримали пособника організатора «схеми». На місці у зловмисника вилучили 17 400 доларів США та пікапи.

Крім того, за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі, іншу документацію щодо перевезення через державний кордон автомобілів за розробленою злочинною схемою, мобільні телефони, «чорнові» записи та 5 транспортних засобів, оформлених як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ.

На підставі отриманих доказів організаторові «схеми» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Після проведення необхідних процесуальних заходів буде надана правова кваліфікація діям посібника. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

За скоєне зловмисникові може загрожувати від п’яти до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України