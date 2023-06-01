Викрито зловмисника, який видурював у громадян гроші під приводом «продажу» квартир у Львові

Підозрюваного у шахрайстві 38-річного львів’янина викрили слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативникми Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний представився потерпілому працівником рієлторської агенції та «продав» йому дві квартири, розташовані в одному з житлових комплексів у Львові.

Проте, насправді працівником агенції він не був і продавати помешкання не мав жодних повноважень.

Площа кожної з «проданих» квартир становила 54 квадратних метри, а вартість – 1,5 мільйони гривень за помешкання.

Шахрай уклав з «клієнтом» фіктивні договори купівлі-продажу та отримав від нього завдаток – по 750 тисяч гривень за кожну квартиру, привласнивши таким чином загалом 1,5 мільйони гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, потерпілих внаслідок злочинних дій підозрюваного. Якщо ви також є його жертвою, звертайтесь з заявами у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Відділ комунікації поліції Львівської області