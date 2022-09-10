Викрито зрадницю на підприємстві ракетно-космічної галузі: передавала РФ оборонні розробки і корегувала обстріли (відео)

Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі на співпраці зі спецслужбами рф. Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України.

Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

Слідством встановлено, що зрадниця – 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з рф через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу «русского міра» на Дніпропетровщину і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

Задокументовано, що вона передавала інформацію про військові оборонні розробки ворожим спецслужбам із червня 2022 року. І це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці й модернізації військового озброєння і ракетної техніки.

Її контактною особою був кадровий співробітник фсб рф, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікацій та комп‘ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Судом планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття проводилися контррозвідкою Управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

СБУ