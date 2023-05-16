Викриття голови Верховного Суду на хабарі: оприлюднено записи розмов

На записах можна почути розмову між головою Верховного суду і його довіреною особою.

Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва Верховного Суду України.

Записи оприлюднені пресслужбою НАБУ.

“Після отримання інформації про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництву детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки цьому вдалося викрити та задокументувати низку епізодів злочинної діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, НАБУ оприлюднило записи розмов між адвокатом і довіреною особою голови Верховного суду, адвокатом і “акціонером”. Окремо можна почути розмову між головою Верховного суду і його довіреною особою.