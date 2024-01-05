Викритий в ухиленні від сплати податків директор підприємства сплатив у бюджет понад 4 мільйони

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду матеріали кримінального провадження про умисне ухилення директором одного з підприємств області від сплати понад 4 млн грн податків (ч.1 ст. 212 КК України).

Слідство встановило, що керівник товариства, яке надавало в оренду складські та офісні приміщення, упродовж лютого 2019 – липня 2023 року не сплачував податок на нерухоме майно і земельний податок, ухилившись в такий спосіб від сплати податків у значних розмірах.

У ході ж досудового розслідування підприємство у повному обсязі сплатило усе заборговане, повністю відшкодувавши шкоду, завдану державі.

Відтак матеріали кримінального провадження скеровані до суду з клопотанням про звільнення керівника підприємства від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування: Управління БЕБ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури