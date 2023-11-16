Викуп товарів та перегляд відео за гроші: жителька Дубенщини стала жертвою шахрайської афери під виглядом онлайн-заробітку

Намагаючись покращити своє фінансове становище, жінка втратила понад 28 тисяч гривень.

Оголошення про заробіток 23-річна жителька колишнього Радивилівського району знайшла в одній із соціальних мереж. Менеджер у переписці запропонував переглядати відео ролики, за що їй і буде приходити грошова винагорода. Щоправда, з однією умовою: необхідно було ще купувати товари в інтернет магазині за власний кошт. Утім, «роботодавці» запевнили, що гроші повертатимуться разом із виплатами.

Спочатку все відбувалось так, як і обіцяли: жінка передивилась відео, яке їй надіслали, викупила кілька товарів. Їй повернули витрачені гроші, а також отримала грошову винагороду за «роботу».

Відтак, коли їй запропонували викупити різних товарів на загальну суму 28 тисяч гривень, вона з упевненістю вирішила їх придбати. Оскільки зазначеної суми не мала — гроші для покупок позичила.

Згодом, не дочекавшись довгоочікуваної виплати та зрозумівши, що гроші їй не повернуть, жінка звернулась до поліції.

За фактом шахрайства дізнавачі ВП № 2 (м. Радивилів) Дубенського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 КК України.

Поліцейські застерігають громадян бути розсудливими — швидких та легких грошей не буває. Користуйтеся в Інтернеті офіційними платформами і перевіряйте, чи дійсно працює та чи інша компанія та які має вона рейтинги.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області