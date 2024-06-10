Виліз на службове авто та вдарив поліцейського – киянину загрожує до 5 років ув’язнення (фото, відео)

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 40-річному чоловіку в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Встановлено, близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.

Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців – розмахував руками та нецензурно висловлювався. Він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього наніс один удар в обличчя поліцейському, внаслідок чого той впав.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.

Київська міська прокуратура