Вимагачі привласнювали нерухомість громадян: на Вінниччині припинили діяльність ОЗГ
Зловмисники примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухоме майно. Фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Кіберполіцейські Вінниччини спільно з Вінницьким районним управлінням поліції та Управлінням СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрили організовану групу осіб, які заволодівали чужим нерухомим майном.
Встановлено, що організатор схеми і четверо виконавців, один з яких був майстром спорту з боксу, у 2021 році налагодили схему незаконного привласнення об’єктів нерухомого майна на Вінниччині.
Зловмисники систематично застосовували до жертв та членів їх сімей фізичний і психологічний тиск, позбавляли свободи пересування, викрадали паспорти, наносили тілесні ушкодження та псували майно, змушуючи підписати необхідні документи.
Незаконно переоформлені квартири та земельні ділянки фігуранти продавали. Винятком став будинок однієї з жертв, де оселився лідер угруповання.
Слідством вже встановлено 7 осіб, які постраждали від протиправної діяльності фігурантів.
Поліцейські затримали кількох членів угруповання у помешканні одного з потерпілих.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено компʼютерну техніку, мобільні телефони, печатки міських установ, кілька десятків різноманітних документів, у тому числі розписки і копії паспортів потерпілих, документи на нерухомість, готівкові кошти загальною сумою 32 тис. доларів, 400 євро і понад 19 тис. грн, будівельні і господарські інструменти, за допомогою яких вчинялися протиправні дії, три автомобілі, а також набої.
Поліцейські забезпечили накладення арешту на вилучені грошові кошти, автомобілі, а також чотири квартири, дев’ять земельних ділянок та житловий будинок, що перебували у власності фігурантів.
Наразі чотирьом зловмисникам судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще одному учаснику групи обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Фігурантам, залежно від скоєного, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження), ч. 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. ч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.
Департамент кіберполіції Національної поліції УкраїниTweet