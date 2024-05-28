Вимагала $50 тис. за позитивне вирішення з посадовцями міськради земельного питання – підозрюється землевпорядник

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру інженеру-землевпоряднику за фактом закінченого замаху на підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, сертифікований інженер-землевпорядник запропонувала місцевому бізнесмену свою «допомогу» у вирішенні земельного питання з посадовцями міської ради.

За два мільйони гривень жінка пообіцяла представнику товариства прийняття під час сесії міськради рішення про відведення в оренду земельної ділянки у центрі міста під розташування спортивно-оздоровчого комплексу.

Для маскування злочинних дій у цій схемі було задіяно власника обмінного пункту валют, через якого передавались гроші.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України після отримання частини обумовленої неправомірної вигоди в сумі 25 тис. дол США.

Наразі суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство триває, на причетність до організації злочинної схеми перевіряються службові особи міської ради.

Заходи з викриття здійснювались екологічною прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області та співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура