Вимагали $12 тисяч неіснуючого боргу: двох зловмисників затримали на Мукачівщині

За оперативними матеріалами співробітників Управління стратегічних розслідувань, слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру групі осіб, які займалися вимаганням неіснуючих боргів. Фігурантами справи є 28-річний мукачівець та 37-річний житель села Клячаново Мукачівського району.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронцям вдалося задокументувати, як зловмисники погрожували мукачівцю та його родині фізичною розправою і вимагали вигаданий борг у розмірі 12 тисяч доларів.

Телефонні дзвінки з вимогами почали надходити родині ще в серпні 2024 року. Протягом цього часу зловмисники неодноразово призначали потерпілому зустрічі, а під час останньої, окрім словесних погроз, побили чоловіка.

За силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, вимагачів було затримано. За місцями їх проживання поліцейські провели санкціоновані судом обшуки.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури фігурантам інкримінують ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області