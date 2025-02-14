Вимагали $2000 та щомісячну данину з підприємця – викрито двох посадовців Держпродспоживслужби Сумщини

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та його заступнику за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, зазначені посадовці вимагали від підприємця з жовтня 2024 року щомісячно сплачувати їм неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. грн за безперешкодний продаж продуктів харчування. При цьому після розширення підприємницької діяльності з січня 2025 року підприємцю збільшили суму данини на 15 тис. грн.

Окрім щомісячної оплати посадовці також вимагали у підприємця 2 тис. доларів США за отримання експлуатаційного дозволу, що видається органами Держпродспоживслужби України для здійснення підприємницької діяльності.

У рамках кримінального провадження задокументовано 7 фактів одержання посадовцями неправомірної вигоди в сумі 55 тис. грн.

У середу, 12 лютого 2025 року, безпосередньо під час передачі щомісячної данини в розмірі 20 тис. грн начальника районного управління та його заступника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 908 тис. грн застави для начальника районного управління та 606 тис. грн для його заступника.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура