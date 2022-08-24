Вимагали гроші розігрітою праскою – вирок двом розбійникам з смт Понінка набрав законної сили

За результатами розгляду апеляційних скарг обвинувачених, Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Полонського районного суду, яким їм призначено покарання у виді 8 років та 7 років 6 місяців позбавлення волі відповідно з конфіскацією майна.

У грудні минулого року в смт Понінка засуджені завітали до потерпілого на чарку. Під час застілля почали вимагати гроші, а коли чоловік відмовив – перейшли до насилля.

Гамселили господаря руками та ногами, потім прикладали до живота розігріту праску.

Так і не отримавши бажаного, розбійники прихопили з будинку телевізор, мобільний телефон, банківську картку, а також паспорт потерпілого та втекли з місця злочину.

Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч. ч. 1, 3 ст. 357 (викрадення офіційного документу та незаконне заволодіння паспортом громадянина України) Кримінального кодексу України.

З кваліфікацію вчиненого та призначеним вироком суду першої інстанції покаранням сторона захисту не погодилась та оскаржила його в апеляційному порядку, однак ці скарги залишено без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури