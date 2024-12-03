Вимагали гроші в утриманців одеського СІЗО: повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинного угруповання

Очолював групу «злодій в законі», що нині перебуває в розшуку. Один зі зловмисників засуджений до довічного позбавлення волі. Його спільникам загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці з’ясували, що фігуранти – четверо іноземців та двоє українців віком від 32 до 43 років. Всі раніше судимі та взяті під варту поліцією Одещини за вчинення нових злочинів. Один з іноземців, який засуджений до довічного ув’язнення за вбивство та розбійний напад, був втягнутий у сферу впливу «злодієм у законі» та, будучи його довіреною особою («положенцем»), вимагав гроші з інших утриманців.

До злочинної діяльності кримінальний авторитет долучив також нижчих по «статусу» утриманців, за плечима яких крадіжки, грабежі, розбої, незаконне позбавлення волі, вимагання, незаконне поводження зі зброєю тощо.

Учасники угруповання брали на себе неформальні функції злочинної влади серед утриманців місць несвободи, «вибивали» з них гроші під різними надуманими підставами та наповнювали у такий спосіб злодійський «общак».

До прикладу, одного утриманця вони змусили погасити неіснуючий борг розміром 5000 доларів, іншого – заплатити 500 доларів, аби над ним не знущались через те, що він вчинив злочин за «непорядною» в кримінальному світі статтею.

Троє зловмисників, яким суд дав можливість внести заставу, змогли вийти із СІЗО та перебували на свободі. За місцями проживання фігурантів в Одесі та Миколаєві, в автомобілях, якими вони користувалися, а також в місцях утримання правоохоронці провели санкціоновані обшуки й вилучили чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру, відповідно до їхніх ролей:

– за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання;

– за ч. 5 ст. 255 ККУ – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

– за ч. 2 ст. 255-1 ККУ – встановлення або поширення злочинного впливу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей, – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатор злочинного угрупування наразі перебуває у розшуку.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття проводили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та працівниками оперативних відділів ДУ «Одеський слідчий ізолятор № 21», «Ізмаїльський слідчий ізолятор», за силової підтримки працівників батальйону поліції особливого призначення, управління «КОРД» ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини