Вимагали гроші з підприємців та підпалювали їхнє майно – судитимуть 6 учасників злочинної організації

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано на розгляд суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора та 5 членів злочинної організації «Лєшего» (ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 362 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної організації вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Організатор угруповання на прізвисько «Лєший» перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

Також до складу злочинної організації входило двоє російських громадян, один з яких перебуває під санкціями РНБО, та ще троє активних учасників.

З метою вимагання у підприємця 70 тис доларів США учасники злочинної організації упродовж серпня – вересня 2021 року вчинили три підпали майна, що належить родині потерпілого, зокрема, автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», ресторану та приміщення магазину, що здавалося в оренду.

Організатору злочинної організації загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, членам злочинної організації – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження СБ України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури